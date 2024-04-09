Актер Джеки Чан опроверг слухи о тяжелом заболевании

Актер Джеки Чан обратился в социальных сетях к поклонникам, среди которых возник слух о тяжелом заболевании кумира. Артист опроверг эту информацию.





Поводом для слухов стали фото со съемок второй части фильма «Каратэ-пацан», на которых Чан предстал в седом парике и с бородой.





«Это всего лишь внешний вид персонажа для моего нового фильма. Персонаж должен быть с седыми волосами, белой бородой и выглядеть старым», — уточнил актер.





Премьера фильма «Каратэ-пацан 2» запланирована на 13 декабря. Помимо Джеки Чана в картине снимаются Бен Ван, Ральф Маччио, Джошуа Джексон и другие актеры. Режиссером фильма выступает Джонатан Энтуистл.









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