Актер Джеки Чан опроверг слухи о тяжелом заболевании

Поводом для слухов стали фото со съемок второй части фильма «Каратэ-пацан»/
Премьера постановки запланирована на ноябрь.
Экспозиция приурочена к 225-летнему юбилею со дня рождения великого поэта Александра Пушкина.
За время профессиональной деятельности Андрей Клыков был неоднократно отмечен высокими государственн...
В основу сюжета фильма лег сценарий заведующей библиотеки поселка Спутник Ольга Лямкина.
Поводом для слухов стали фото со съемок второй части фильма «Каратэ-пацан»/
Премьера постановки запланирована на ноябрь.
Экспозиция приурочена к 225-летнему юбилею со дня рождения великого поэта Александра Пушкина.
За время профессиональной деятельности Андрей Клыков был неоднократно отмечен высокими государственн...
В основу сюжета фильма лег сценарий заведующей библиотеки поселка Спутник Ольга Лямкина.
Премия присуждается ежегодно российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за значительн...
Выставка проходит в рамках Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2024...
Церемония вручения наград прошла в рамках выставки «Россия».
Всего на соискание премии поступило 176 работ.
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Для спасения церкви над ней возведут защитный павильон.
В экспозицию вошли материалы из собрания Государственного музея истории российской литературы им. В....
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Проект направлен на восстановление, сохранение, популяризацию утерянных музыкальных произведений, це...
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Временно прекратили работу Дом-музей декабристов, Дом-музей В.К. Кюхельбекера, Музей истории города.
Советник президента Союза музеев России Иван Корнеев предложил организовать долгосрочные командировк...
Незадолго до смерти Кунгуров отправил своей жене сообщение о желании покончить с собой.
Откроется фестиваль в Культурном центре имени Хайме Торреса Бодета.
09.04.2024