Умер заслуженный артист России, дрессировщик Андрей Клыков

Скончался заслуженный артист России, дрессировщик диких животных Андрей Клыков.



Дрессировщик умер на 58-м году жизни. О смерти артиста сообщает Росгосцирк.



«Заслуженный артист России, знаменитый дрессировщик диких животных, руководитель номера » А-ля Русс" Андрей Викторович Клыков ушел из жизни 9 апреля. В сентябре 2024 года ему бы исполнилось 58 лет... За время профессиональной деятельности Андрей Викторович был неоднократно отмечен высокими государственными наградами: почетным званием «Заслуженный артист Российской Федерации», орденом «За службу России», медалью «За веру и добро»", — говорится в сообщении.



Соболезнования родным и близким артиста выразили руководство организации, профсоюзный комитет, коллектив Росгосцирка.



В Росгосцирке отметили, что светлая память о выдающемся человеке и артисте навсегда останется в сердцах зрителей и сотрудников компании.



Дата и место прощания с артистом будут объявлены позднее.









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