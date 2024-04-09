В Мексике пройдет фестиваль российского кино.

Временно прекратили работу Дом-музей декабристов, Дом-музей В.К. Кюхельбекера, Музей истории города.
Советник президента Союза музеев России Иван Корнеев предложил организовать долгосрочные командировк...
Незадолго до смерти Кунгуров отправил своей жене сообщение о желании покончить с собой.
Откроется фестиваль в Культурном центре имени Хайме Торреса Бодета.
Экспозиция ранее была представлена в Париже и в Софии.
Временно прекратили работу Дом-музей декабристов, Дом-музей В.К. Кюхельбекера, Музей истории города.
Советник президента Союза музеев России Иван Корнеев предложил организовать долгосрочные командировк...
Незадолго до смерти Кунгуров отправил своей жене сообщение о желании покончить с собой.
Откроется фестиваль в Культурном центре имени Хайме Торреса Бодета.
Экспозиция ранее была представлена в Париже и в Софии.
Выставка стала частью мероприятий перекрестных годов культуры России и Китая.
По словам министра, на встрече обсуждались вопросы сохранения исторических памятников для потомков.
Фестиваль посвящен Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
Победителей конкурса в разных номинациях определит жюри МКФ «Циолковский».
С 1 по 12 мая в театре пройдут гастроли балетной труппы Большого театра России, чествование Петра Ча...
Поручения составлены по итогам поездки Владимира Путина в Свердловскую и Челябинскую области.
Показы пройдут в рамках федеральной программы «Большие гастроли».
Смотр пройдет с 12 по 14 апреля в Астане и Алма-Ате.
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Фотовыставка посвящена часам из собрания Музеев Московского Кремля.
Для региона очень актуальна программа «Земский работник культуры», предложенная президентом.
После реставрации ДК «Серп и Молот» планируют превратить в арт-квартал.
Награда присуждается руководителям коллективов и самодеятельным мастерам.
Следующим мероприятием в рамках фестиваля станет спектакль «12».
09.04.2024