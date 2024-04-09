В Мексике пройдет фестиваль российского кино

09.04.2024

В Мексике пройдет фестиваль российского кино
В Мексике пройдет фестиваль российского кино.

Смотр пройдет с 10 по 29 апреля, сообщили в посольстве РФ в Мехико.

«Мы приглашаем всех познакомиться с российской кинокультурой и посетить первый международный фестиваль российского кино при Национальном политехническом институте», — говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в соцсетях.

Откроется фестиваль в Культурном центре имени Хайме Торреса Бодета, где будет показана картина Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского».

В программу фестиваля вошли фильмы знаменитой киностудии «Мосфильм». Фильмы будут демонстрироваться на русском языке с испанскими субтитрами.


Фото: Pixabay.com