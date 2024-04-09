В Мексике пройдет фестиваль российского кино.



Смотр пройдет с 10 по 29 апреля, сообщили в посольстве РФ в Мехико.



«Мы приглашаем всех познакомиться с российской кинокультурой и посетить первый международный фестиваль российского кино при Национальном политехническом институте», — говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в соцсетях.



Откроется фестиваль в Культурном центре имени Хайме Торреса Бодета, где будет показана картина Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского».



В программу фестиваля вошли фильмы знаменитой киностудии «Мосфильм». Фильмы будут демонстрироваться на русском языке с испанскими субтитрами.









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