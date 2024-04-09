В Кургане из-за паводка началась превентивная эвакуация музейных ценностей

В Кургане из-за паводка из городских музеев вывозят ценности, передает региональное областное музейное объединение.



В связи с паводком в регионе введен режим ЧС. Временно прекратили работу Дом-музей декабристов, Дом-музей В.К. Кюхельбекера, Музей истории города.



«Остальные музеи работают в ограниченном режиме. Проводится превентивная эвакуация музейных ценностей», — говорится в сообщении.



С 5 апреля в Курганской области власти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления для более 60 населенных пунктов. По прогнозу регионального главка МЧС на паводкоопасный период, в регионе могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.