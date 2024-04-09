Стартовали съемки второго сезона сериала «Просто Михалыч»

09.04.2024
Телеканал ТНТ анонсировал старт съемок второго сезона сериала «Просто Михалыч».
Главную роль в проекте сыграл Владимир Епифанцев.
Создатели сериала отметили, что первый сезон стал настоящим хитом, поэтому было принято решение о съемках второго.
В центре сюжета — история семьи Беляковых, безбедно живущей в окрестностях Рублево-Успенского шоссе. Все изменилось, когда в роскошный особняк Беляковых нагрянул родственник из Сибири.
«Во втором сезоне персонажи будут спасать не только любимое Шарапово, но и всю Сибирь целиком, а к «крестовому походу» Михалыча окончательно присоединятся многочисленные союзники — его родственники и друзья. Впрочем, и у главного антагониста Субботина (Гоша Куценко) найдутся новые козыри в рукаве», — говорится в анонсе проекта.
Фото: ТНТ