Для музейных сотрудников предложили организовать долгосрочные командировки в Донбасс

«У нас сложилось такое предложение: сейчас очень тяжело, и можно было бы, но для этого нужны какие-то решения, чтобы в крупных музеях, например федеральных, <...> нашелся человек, который готов на полгода, предположим, поехать и поработать. Но при этом <...> каких-либо законов и оснований для этого у нас нет. <...> Предложение — проводить такие стажировки для тех, кто мог бы приехать к вам, к нам; онлайн-консультирование и долгосрочные командировки наших специалистов туда», — приводит агентство слова Корнеева.Советник добавил, что в Мариуполе сложилась тяжелая обстановка, где на шести музейных объектах в штате состоит всего 36 работников, большая часть из которых — сотрудники охраны.