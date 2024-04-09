В Москве открылась выставка «Народный поэт. Пушкин и народное искусство»

В Москве в Государственном музейно-выставочном центре «РОСИЗО» открылась выставка «Народный поэт. Пушкин и народное искусство».



Экспозиция приурочена к 225-летнему юбилею со дня рождения великого поэта Александра Пушкина.





Кураторы выставки предлагают гостям погрузиться в творчество поэта через призму народного творчества. В экспозиции представлены более 100 работ народных промыслов и «наивных художников».





«Есть отдельный очень большой пласт русской культуры — народное искусство, и особенность выставки, которую представляет РОСИЗО, в том, что работы показывают, как личность и творчество Пушкина воспринимались художниками из народа, в том числе не получившими профессионального образования, но тем не менее наделенными ярким самобытным талантом», — приводит пресс-служба Минкультуры слова куратора выставки Виктории Зубравской.





Посетители выставки смогут ознакомиться сказочными сюжетами Пушкина в лаковой миниатюре Палеха, Мстеры, Холуя и Федоскина. Кроме того, часть выставки посвящена женским образам в поэмах, стихах и других произведениях литератора.





В составлении выставки приняли участие Государственный музей А.С. Пушкина, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно» и Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова.









Фото: пресс-служба Минкультуры России