Фильм «Суворовец 1944» выйдет в прокат 25 апреля

Фильм «Суворовец 1944», основанный на художественных произведениях новосибирских авторов и реальных событиях, выйдет в российский прокат 25 апреля, сообщает мэрия Новосибирска.



Отмечается, что картина создана новосибирскими кинематографистами при поддержке правительства Новосибирской области и Президентского фонда культурных инициатив.



Съемки картины проходили в Колыванском районе Новосибирской области.



Главную роль в проекте сыграл 13-летний Всеволод Казанцев.



«Основная тема — героизм тружеников тыла. Действие фильма происходит в 1944 году в небольшой сибирской деревне, где в отсутствие мужчин, ушедших на фронт, роль защитников от бандитов, расхитителей государственной собственности берут на себя подростки. На первый план в фильме выведены герои, достойные быть примером для современных детей», — рассказали создатели картины.









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