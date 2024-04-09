09.04.2024
В Москве найден мертвым оперный певец Евгений Кунгуров.
Артиста нашли мертвым рядом с его домом на Зоологической улице, передает
Mash.
Сообщается, что незадолго до этого Кунгуров отправил своей жене сообщение о желании покончить с собой. Супруга артиста, которая на тот момент находилась в другом городе, обратилась в спасательную службу и попросила их приехать в квартиру.
По данным канала, 40-летний Евгений Кунгуров не состоит на учете у психиатра, но наблюдался у него в платной клинике.
Евгений Кунгуров — заслуженный артист РФ, Чеченской Республики, Ингушетии. Певец являлся постоянным солистом Калининградского музыкального театра, приглашенным солистом театра «Новая опера». Кунгуров был ведущим программы «Романтика романса», участником проектов «Голос», «Один в один!», «Большая опера».
Фото: Pixabay.com