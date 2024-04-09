В музейный комплекс «Цыпино» перенесут древнейший деревянный храм России

Древнейший деревянный храм в России — церковь Ризоположения 1485 года Кирилло-Белозерского музея-заповедника — будет перенесена в музейный комплекс «Цыпино».



Для спасения церкви над ней возведут защитный павильон, передает пресс-служба музея.



Сообщается, что для спасения уникального храма разработана целая программа, включающая строительство защитного павильона над церковью, в котором будет создан температурно-влажностный режим для сохранения памятника.



«Павильон планируется разместить в историческом месте — на территории филиала Кирилло-Белозерского музея-заповедника — музейного комплекса «Цыпино», что в двух километрах от Ферапонтова монастыря», — рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.



Руководитель пояснил, что церковь перенесли на территорию Кирилло-Белозерского музея-заповедника в 1950-е годы, так как село, где находился храм, подлежало затоплению при строительстве Волго-Балтийской водной системы. Село относилось к владениям Ферапонтова монастыря и располагалось в 23 километрах от обители.



В Цыпино церковь будет представлена не только как редчайший архитектурный объект, но и как полноценная экспозиция, связанная с историей церкви Ризоположения, с историей Ферапонтова монастыря, с архиепископом Ростовским Иоасафом.









Фото: газета "Культура"