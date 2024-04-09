Ольга Любимова вручила награды деятелям культуры

На выставке «Россия» прошла церемония вручения наград деятелям культуры.



В ходе церемонии были вручены ордена Дружбы, «За заслуги в культуре и искусстве», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медаль «За труды в культуре и искусстве», благодарность и почетные грамоты Президента России, благодарность Правительства РФ, нагрудный знак Минкультуры России «За вклад в российскую культуру», почетные грамоты Минкультуры и другие награды.



«На этой сцене, в павильоне «Наша культура» на ВДНХ, проведено более 300 мероприятий. Мы встречаемся здесь с нашими зрителями, с профессиональным сообществом, делимся радостями и обсуждаем сложности, отмечаем общие праздники. Одна из уже традиционных причин собраться — вручение государственных наград», — отметила в приветственном слове Ольга Любимова.









Фото: пресс-служба Минкультуры России