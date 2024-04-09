Музей кино на ВДНХ проведет акцию в помощь музею в Горловке

В Музее кино на ВДНХ начнет работу пункт сбора миниатюрных книг, которые будут переданы в дальнейшем в фонды Музея миниатюрной книги имени В.А. Разумова в ДНР, передает пресс-служба музея.



Сообщается, что пожертвовать книги сможет любой гость Музея кино. В пункт сбора можно принести миниатюрные (до 10 см по высоте и ширине) экземпляры любой тематики, архивные образцы или новые издания.



Сбор книг будет проводиться с 8 апреля по 8 июля 2024 года, до завершения международной выставки-форума «Россия». В благодарность от Музея кино даритель получит сертификат на бесплатное посещение экспозиции и выставок музея на два лица.



Акция проводится с целью оказания помощи музею в ДНР приумножить свою коллекцию.



«Я принесла букинистическое издание сказок Александра Сергеевича Пушкина. Думаю, это особенно символично в год его 225-летнего юбилея. Надеюсь, такого издания в Музее миниатюрной книги еще нет», — рассказала советник по связям с общественностью Музея кино Майя Трубицына.



В основу Музея миниатюрной книги в Горловке легла коллекция Вениамина Разумова, инженера-строителя, собиравшего ее много лет. В музее находится свыше 10 тысяч миниатюрных изданий, самые ранние из которых относятся к XV веку.









Фото: пресс-служба Музея кино