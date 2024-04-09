В Доме-музее Герцена в Москве открылась выставка к 100-летию со дня рождения Булата Окуджавы

В Доме-музее Герцена в Москве открылась выставка «Булат Окуджава, его друзья и знакомые».



Выставка приурочена к 100-летию со дня рождения советского поэта и композитора, передает пресс-служба Министерства культуры России. В экспозицию вошли материалы из собрания Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля, частных архивов. Часть представленных на выставке экспонатов впервые будут показаны публике.



Проект посвящен жизненному и творческому пути Булата Окуджавы, истории формирования связанного с ним мифа об Арбате.



Посетить выставку можно до 12 сентября 2024 года.









Фото: пресс-служба Минкультуры России