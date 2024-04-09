Институт Наследия выпустил словарь основных терминов из сферы госполитики

Институт Наследия выпустил «Словарь основных терминов, относящихся к сфере государственной политики по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти».



Составители — директор Института Наследия Владимир Аристархов и Алина Рауд.



В издании предпринята попытка создания словаря основных терминов, относящихся к сфере государственной политики по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Выборка определений производилась из текстов федеральных законов, документов стратегического планирования федерального и отраслевого уровня, а также из ведомственных актов.



Словарь также дополнен определениями, данными в международных актах — в документах ЮНЕСКО, модельных законодательных актах СНГ.



Составители пояснили, что Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021, определен стратегический национальный приоритет «Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти», реализация которого обусловливает соответствующую государственную политику в целом ряде отраслей: к их числу относятся сферы образования, культуры, науки, работы с молодежью, межнациональных и межрелигиозных отношений, средств массовой информации и массовой коммуникации, международного сотрудничества.



В своей работе, отмечают составители, органы власти руководствуются федеральными законами, документами стратегического планирования и ведомственными актами. При этом возникает проблема гармонизации множества нормативно-правовых актов, разрабатываемых на федеральном, отраслевом и региональном уровне.



К названному стратегическому национальному приоритету имеют отношение более 50 актов только федерального уровня (федеральных законов и документов стратегического планирования); с учетом ведомственных и региональных актов общий массив документов, требующих гармонизации, включает в себя тысячи наименований. Соблюдение терминологии является одной из важнейших проблем, в связи с чем очевидна единая система понятий, имеющих содержательные определения и не противоречащие друг другу в разных документах.



«В своей работе составители опирались на практический опыт разработки нормативно-правовых актов разного уровня. Представляется, что словарь будет полезен государственным служащим, представителям общественности, юристам — вообще всем, кто так или иначе окажется причастен к важнейшей задаче выработки современной российской идеологии», — говорится в распространенном пресс-релизе.









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