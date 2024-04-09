Режиссер из Китая поставит спектакль по Пушкину в Чувашском ТЮЗе

Молодая режиссер из Китая Цзяо Ланьбо поставит спектакль по мотивам «Сказки о царе Салтане» Пушкина в Чувашском государственном театре юного зрителя (ТЮЗ) имени Сеспеля.



Премьера постановки запланирована на ноябрь, передает пресс-служба театра.



Отмечается, что режиссер уже побывала в театре, ознакомилась со сценой, побывала в закулисье и цехах.



В Чувашии Цзяо Ланьбо принимала участие в лаборатории национальных театров под руководством Бориса Манджиева. По итогам лаборатории молодого режиссера пригласили к сотрудничеству.









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