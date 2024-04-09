Лауреатом Платоновской премии стала литературовед Наталья Корниенко

Литературовед Наталья Корниенко удостоена Платоновской премии в области литературы и искусства в 2024 году.



Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.



«Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. В ходе заседания было названо несколько кандидатур. В итоге большинство голосов отдано за Наталью Корниенко, литературоведа, руководителя Платоновской группы ФГБУ науки Института мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук», — говорится в сообщении.



Платоновская премия была учреждена в 2011 году. Премия присуждается ежегодно российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за значительный вклад в культурное достояние Российской Федерации и Воронежской области, за создание выдающихся произведений, новаторское развитие гуманистических культурных традиций.









Фото: пресс-служба правительства Воронежской области