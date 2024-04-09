В Заполярье сняли фильм «Зимняя сказка»

В основу сюжета фильма лег сценарий заведующей библиотеки поселка Спутник Ольга Лямкина.Съемками фильма занималось АНО «Продюсерский центр «Северный Характер». Киноленту сняли выпускники образовательного проекта «Киноплощадка».«Ольга написала прекрасный сценарий о брате, который читает сестре сказку на ночь и случайно вызывает злого библиотечного духа, которых похищает сестру, родителей и северное сияние», — рассказала представитель «Продюсерского центра «Северный Характер» Светлана Осминина.