В Заполярье сняли фильм «Зимняя сказка»

В Заполярье сняли фильм «Зимняя сказка»

09.04.2024

В Печенгском округе Мурманской области завершились съемки фильма «Зимняя сказка», передает ТАСС.

В основу сюжета фильма лег сценарий заведующей библиотеки поселка Спутник Ольга Лямкина.

Съемками фильма занималось АНО «Продюсерский центр «Северный Характер». Киноленту сняли выпускники образовательного проекта «Киноплощадка».

«Ольга написала прекрасный сценарий о брате, который читает сестре сказку на ночь и случайно вызывает злого библиотечного духа, которых похищает сестру, родителей и северное сияние», — рассказала представитель «Продюсерского центра «Северный Характер» Светлана Осминина.

Режиссером фильма «Зимняя сказка» выступила Анна Цедрик. В фильме задействованы актеры из Мурманской области.


Фото: Pixabay.com