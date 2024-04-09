Стали известны номинанты анимационной премии «Икар»

Объявлены номинанты X сезона национальной анимационной премии «Икар».



В число претендентов на главную награду вошли мультфильмы «Иван Царевич и Серый Волк 5» Константина Феоктистова, «Три кота и море приключений» Дмитрия Высоцкого, «Яга и книга заклинаний» Владимира Сакова.



Всего на соискание премии поступило 176 работ. Торжественная церемония награждения состоится 14 апреля.



Победители будут определены в номинациях «Короткий метр», «Лучший режиссер», «Эпизод», «Концепт-художник», «Сценарист», «Дело», «Звукорежиссер», «Композитор», «Актер», «Аниматор» и «Персонаж».



Национальная анимационная премия «Икар» вручается с 2015 года. Учредителями премии являются Открытый российский фестиваль анимационного кино, Союз кинематографистов РФ, Ассоциация анимационного кино. Премия «Икар» проводится при поддержке Министерства культуры России.











