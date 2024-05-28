Номер посвящен 225-летию со дня рождения Пушкина и проводящемуся ежегодно 6 июня Дню русского языка.

«До распространения фотографии Александр Сергеевич не дожил несколько лет, и мы, к сожалению или к счастью, можем видеть его лицо лишь на произведениях искусства — картинах, рисунках, гравюрах. Наиболее известные среди них стали уникальными, чрезвычайно важными свидетельствами лично знавших великого поэта, а то и друживших с ним художников. При жизни Пушкина было создано сравнительно немного портретов, и каждый из них имеет огромную ценность», — утверждает Анна Александрова в историко-искусствоведческом материале «На прижизненных портретах».

«Жарким летом 1812 года многократно превосходившие 2-ю Западную армию Багратиона силы неприятеля навалились на нее под Гродно, отрезали от 1-й, пытаясь полностью уничтожить. Наш главнокомандующий повел своих воинов в сторону Бобруйска, Могилева. Мастерски маневрируя, русские выскользнули из вражеских клещей... 80 лет назад в этих же краях имя прославленного полководца снова зазвучало на весь мир: началась крупнейшая стратегическая операция Красной армии под кодовым названием «Багратион», — писатель Валерий Шамбаров рассказывает о том, как советские войска очищали от нацистской погани родную землю и готовились гнать врага дальше на запад.

«О своем детстве Михаил Глинка вспоминал: «Я был ребенком слабого сложения. Бабка моя, женщина преклонных лет, часто хворала, поэтому в комнатах было, по крайней мере, не менее 20 градусов тепла по Реомюру. Несмотря на это, я не выходил из шубки; по ночам же и часто днем поили меня чаем со сливками со множеством сахару», — страницы биографии великого композитора, основоположника русской музыкальной классики в очерке «Чистый душой» освещает постоянный автор «Своего» Евгений Тростин.

Также в номере читайте о писателе Владимире Солоухине, об истории курорта «Кавказская Ривьера», иностранных экранизациях произведений Льва Толстого и другие материалы.







































