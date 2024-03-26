«С этой книгой не расставался Гоголь. К ней, одной из самых популярных в православном чтении, постоянно обращались Достоевский и другие наши мыслители. Об авторе текста, преподобном Иоанне Лествичнике, сведений сохранилось не много. Жил он, предположительно, в VI веке, по одной из версий, являлся сыном знатнейшего вельможи Константинополя Ксенофонта. Тот обеспечил обоим отпрыскам, Иоанну и Георгию, прекрасное образование, а совершенствовали они его в финикийском городе Берите», — Валерий Шамбаров рассказывает о святом писателе, чью память Русская церковь чтит 12 апреля.

90 лет назад в нашей стране появились первые Герои Советского Союза. На страницах «Своего» Евгений Александров повествует о событии, которое послужило причиной такого нововведения: «Их было семеро, как в русской сказке о богатырях или в знаменитом кинофильме о смелых энтузиастах 1930-х... Анатолий Ляпидевский, Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков и Маврикий Слепнев — отчаянные парни, ставшие любимцами огромной страны. Один из тех, кого отважные летчики спасли из полярного плена, художник Федор Решетников изобразил на своей картине всю семерку, и даже на этом не отличающемся особой детализацией полотне видно: они были очень разными — по характеру, темпераменту, возрасту. А объединяло их главное — то, что делает человека героем».

«Когда-то было принято называть 1944-й годом «десяти сталинских ударов». Первым сокрушили вражескую группу армий «Север» и наконец-то сняли блокаду Ленинграда. Второй Красная армия нанесла на Правобережной Украине, перемолов в Корсунь-Шевченковском котле десяток гитлеровских дивизий. В результате третьего 80 лет назад был освобожден прекрасный русский город Одесса», — когда-то «жемчужина у моря» снова украсит ожерелье России. Авторы журнала «Свой» искренне надеются, что это долгожданное возвращение не за горами.

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