Декабрь 2023

«27 января Россия отметит 80-летие со дня окончательного снятия блокады Ленинграда. В 1944-м в этот день на улицах героического, многострадального города гремел праздничный салют. А годом ранее, в начале сорок третьего, было прорвано вражеское окружение, вследствие чего снабжение блокадников несколько улучшилось», — очерк писателя Валерия Бурта «Ленинград-43» рассказывает о периоде, который непосредственно предшествовал долгожданному освобождению.

«120 лет назад, в ночь на 27 января 1904 года (ст. ст.), японские миноносцы без объявления войны атаковали русские корабли на рейде Порт-Артура. Взрывы торпед сотрясали море и побережье, повредив броненосцы «Цесаревич» и «Ретвизан», крейсер «Паллада». Вражеская эскадра, высаживая войска у корейского порта Чемульпо, предъявила ультиматум: потребовала от командиров крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» сдаться в плен. Русские моряки отказались и после неравного боя затопили свои суда. Началось противостояние, которое многим поначалу казалось парадоксальным. Люди задавались вопросом: как маленькая, лишь недавно заявившая о себе на мировой арене Япония дерзнула напасть на огромную, доселе непобедимую Россию?» — постоянный автор «Своего» историк-писатель Валерий Шамбаров объясняет причины, приведшие к русско-японской войне, и ее настоящие, а не мнимые итоги.

В этом году в России будет широко отмечаться 450-летие со дня выхода в свет «Азбуки» Ивана Федорова. Уникальная печатная книга, предназначенная для обучения русских людей чтению и письму, являла собой, по мнению автора статьи «Призвание — первопечатник» Евгения Тростина, «важнейший рубеж в истории отечественного просвещения», который в эпоху Грозного царя совпал «с началом великой, продолжающейся по сей день традиции».

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