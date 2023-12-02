Ноябрь 2023

«Форменки российских матросов украшают на воротниках три полоски. Они символизируют знаменательные победы русского флота: Гангут, Чесма, Синоп... Причины Восточной войны 1853–1856 годов в книгах и статьях на эту тему зачастую искажаются, сводятся к ошибкам царского правительства, его неуступчивости в мелких формальностях. А вот как объяснил реальные мотивы объединившихся против нашей страны врагов Федор Тютчев: «Давно уже можно было предугадывать, что эта бешеная ненависть, которая с каждым годом разжигалась на Западе против России, сорвется когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал... Это весь Запад пришел выразить отрицание России и преградить ей путь в будущее», — писатель Валерий Шамбаров рассказывает о том, как проходило знаменитое Синопское сражение и каковы были последствия этой битвы.

«Церковный год по юлианскому календарю начинается 1 сентября, и первым из двунадесятых праздников в годичном цикле идет Рождество Пресвятой Богородицы. Затем, про прошествии двух с половиной месяцев, 4 декабря, празднуется Ее Введение во храм. Это и логично, и глубоко символично, ибо названные события в их хронологической последовательности знаменуют вступление человечества в новую, христианскую эру», — статья об истории великого христианского торжества носит название «Ступени на Небеса».

«За весь XX век члены Шведской академии нашли лишь пять писателей, которые творили на русском языке и были достойны, по мнению «академиков», Нобелевской премии по литературе. Первым 90 лет назад, 9 ноября 1933 года, с формулировкой «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы» престижнейшую награду получил Иван Бунин. Эмигранту, принципиальному апатриду премия была очень нужна, причем не только как знак всеобщего признания литературных заслуг — семья невозвращенца жила в то время впроголодь. О получении соотечественником Нобелевки мечтали и правые деятели русской эмиграции. В те годы развернулась нешуточная подковерная битва, в которой политические мотивы перемешались с честолюбивыми амбициями литераторов...» — исторический очерк «Нобель раздора» написал для «Своего» Андрей Самохин.

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