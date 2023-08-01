«Дружба двух наших народов началась в незапамятные времена. Еще в XI веке Киевская Русь и близкая по вере закавказская страна хорошо знали друг друга. В русских монастырях и храмах, бывало, служили священники грузинского происхождения, случались и династические браки. Так, сын Андрея Боголюбского Юрий являлся мужем и соправителем знаменитой царицы Тамары, с которой связана эпоха культурного расцвета Грузии», – рассказывает писатель Арсений Замостьянов в статье, посвященной 240-летию со дня подписания спасительного для грузин «Георгиевского трактата».

Постоянный автор «Своего» писатель Валерий Шамбаров подготовил исторический очерк «Бить по-румянцевски», повествующий о том, как Красная армия 80 лет назад провела Белгородско-Харьковскую стратегическую наступательную операцию: «Днем 30 августа 1943 года в центр Харькова стекались истощенные, изможденные люди со светлыми, радостными лицами. Собирались все, кто уцелел в оккупации. На трибуну у памятника Шевченко поднялись военные, партийные и советские руководители, включая маршала Жукова. Первым выступал генерал Конев, которому впоследствии особенно запомнились мелькавшие всюду носовые платки. Рыдавших от счастья горожан нетрудно было понять, то, что им пришлось пережить при нацистах, ярко описала в своих мемуарах одна из настрадавшихся харьковчанок, народная артистка СССР Людмила Гурченко: постоянный гнетущий страх, рабское унижение, облавы с «душегубками», публичные расстрелы, виселицы, без счета косивший людей голод».

«Никакой другой политики не может быть у нас, как чисто русская, национальная». Следуя этому неизменному кредо, император Александр III в августе 1890 года издал высочайший указ, в котором министру финансов настоятельно указал на необходимость «равномерного ограждения и оживления всех отраслей промышленности». В ту пору предприниматели России благодаря протекционизму со стороны верховной власти готовились осуществить невиданный экономический рывок», – о том, как царь-миротворец укреплял могущество Российской империи рассказала доктор исторических наук Юлия Кудрина.

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