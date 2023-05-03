Апрель 2023

«В ночь на 7 мая царь Петр посадил на три десятка лодок преображенцев с семеновцами, а сам на пару с Меншиковым возглавил атаку. Часть лодок под командованием царева соратника затаилась за островами у Фонтанки. Другую — государь повел вдоль Васильевского острова... Лодки Петра и Меншикова стремительно с двух сторон проскочили под огнем орудий в мертвую зону. Наши солдаты, закидав палубы вражеских кораблей ручными гранатами, пошли на абордаж, и царь был в числе первых. «Не щадя своей монаршей милости», влетел на палубу «Астрильд» с топором в одной руке и гранатой в другой. Драка была жаркой, хотя из имевшихся 30 лодок хватило восьми. Остальные даже подойти к бортам не успели — все уже было кончено. У русских погибли 20 человек, 55 были ранены. Слишком поздно начавших просить о пощаде шведов взяли в плен всего чертову дюжину. Остальных (по разным оценкам, от 58 до 80) перебили», — Валерий Шамбаров в своем историческом очерке «Царское ли это дело — абордаж?» рассказал о том, как русские 310 лет назад одержали первую морскую победу над шведами.

140 лет назад в Москве открылся Исторический музей. Постоянный автор «Своего» Евгений Тростинин пишет: «Этот величавый терем из красного кирпича знают в России все, да и адрес здания известен очень многим. Прекрасный дворец, в архитектуре которого, кажется, смешались все эпохи нашей истории, гордо возвышается над главной площадью страны. Четыре шпиля с двуглавыми орлами визуально перекликаются со стройной грядой кремлевских башен, и эта символика как бы дает понять: в державе гармонично, неразрывно связаны между собой не только Восток с Западом, но и прошлое с будущим».

«Полуторавековой юбилей яркого, самобытного пианиста, гордости русской фортепианной школы, создателя одного из направлений в исполнительском искусстве Константина Игумнова по времени почти совпал с 150-летием Сергея Рахманинова. Однако Сергея Васильевича чествуют повсеместно, а о Константине Николаевиче вспоминают, пожалуй, лишь знатоки музыки да благодарные земляки, жители Липецкой области», — сетует историк-краевед из Лебедяни Юрий Первицкий, подготовивший для журнала «Свой» статью о жизни и творчестве некогда весьма знаменитого, а ныне, увы, полузабытого музыканта-виртуоза.

Также в номере читайте о столичном доме-музее Виктора Васнецова, о том, как московский «Спартак» сыграл в мае 1943 года с футболистами освобожденного от гитлеровцев Сталинграда, о настоящих и мнимых вредителях, фигурантах так называемого «Шахтинского дела» и другие материалы.



