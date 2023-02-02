Январь 2023

«Очередным натиском войска Рокоссовского разрезали 6-ю армию надвое, и 30 января новоявленный фельдмаршал Паулюс сдался вместе с северной группировкой. Южная еще какое-то время сопротивлялась, однако на нее обрушился шквал снарядов, и 2 февраля она, вывесив белые флаги, начала выползать из подвалов. В плен попала 91 тысяча. Сотни тысяч сгинули при штурме города и в окружении. С тех пор гитлеровцам не удавалось достичь таких же успехов, как прорыв к Сталинграду. Отсюда, от берегов Волги, их погнали на запад — по пути к Берлину. Моральный настрой наших воинов разительно переменился: от паник, обреченности, отчаянных слов «ни шагу назад» к еще далекой, но уже реальной Победе. Отношение к нашей стране тоже изменилось. Прежде даже союзники обращались с ней эдак пренебрежительно, теперь же у всего мира будто заново открылись глаза на Россию...» — статья писателя Валерия Шамбарова «Сталинградские знамения» приурочена к 80-летию победы в величайшей битве на берегах Волги.

Тот же автор написал для «Своего» о том, как Петр I боролся с коррупцией в рядах своих «птенцов». Самым, пожалуй, известным эпизодом процесса выправления финансовой дисциплины стала «гражданская казнь» весьма влиятельного петровского вельможи. «300 лет назад, – читаем в историческом очерке, – в промозглый февральский день 1723 года, жители Санкт-Петербурга собрались поглазеть на весьма неординарное зрелище. К эшафоту тащили низкорослого вельможу, настолько тучного, что ему трудно было идти. Содрали с него дорогой камзол, оставив в одной рубашке. Не сразу смогли уложить на плаху — мешал слишком объемистый живот. Бедолагу знал каждый горожанин, на казнь был осужден Петр Шафиров, вице-канцлер, один из самых могущественных и богатых сановников».

«Святитель Московский и всея России чудотворец Алексий — один из главных столпов русского государства, созданного объединением вокруг Москвы враждовавших прежде княжеств. Архипастырь, воспитавший святого благоверного князя Дмитрия Донского, благословивший на великий подвиг преподобного Сергия Радонежского, неутомимо и последовательно скреплял единство нашей Церкви, примирял правителей русских земель, усмирял гнев ордынских ханов. Его похожая на приключенческий роман жизнь стала житием христианского праведника», – о ключевой для отечественной истории фигуре рассказал журналист Андрей Самохин.

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