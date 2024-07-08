Конкурс «Фабрика дизайна 3.0» получил рекордное количество заявок

На первый поток конкурса решений в сфере промышленного дизайна «Фабрика дизайна 3.0» поступило рекордное количество заявок, передает пресс-служба департамента культуры Москвы.



Конкурс проводят Агентство креативных индустрий совместно с Союзом дизайнеров России.



Отмечается, что на первый поток конкурса свои заявки прислали более чем 480 специалистов из 34 регионов России.



По данным организаторов, количество участников первого потока выросло более чем на 50 процентов по сравнению с прошлым годом.



Участникам конкурса предстоит решить более 60 задач от 40 российских компаний. Дизайнеры представят свои проекты оформления эксклюзивной посуды и предметов интерьера, арт-объектов, учебных помещений, систем накопления электроэнергии, креплений для перевозки велосипедов и даже фасада дома.









Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы