Более 330 многодетных семей побывали в Музее Победы накануне Дня семьи, любви и верности

Накануне Дня семьи, любви и верности Музей Победы посетили более 330 многодетных семей, передает пресс-служба учреждения.



Вход в музей для многодетных семей в выходной день накануне праздника был бесплатным.



Ко Дню семьи, любви и верности Музей Победы организовал праздничные концерты, мастер-классы, тематические кинопоказы. Возле музея в этот день работали тематические площадки.



«Для наших гостей мы подготовили большую праздничную программу, все мероприятия которой были бесплатны для посетителей. Гости могли узнать об истории и традиции праздника, научиться составлять свое семейное древо, услышать песни о семье, любви и верности, а также узнать, как жили семьи в середине ХХ века — какие профессии были востребованы в то время, какие игры были популярны у детворы, каким спортом занимались жители нашей страны», — рассказали в Музее Победы.



Праздничные мероприятия прошли во всех филиалах Музея Победы.









Фото: пресс-служба Музея Победы