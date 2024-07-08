Главный приз фестиваля Voices взял фильм Ивана Соснина «Пришелец»

Картина «Пришелец» Ивана Соснина признана лучшим фильмом на фестивале Voices.



Фестиваль молодого кино Voices прошел в Вологде и Череповце. Награды на фестивале распределяются по итогам зрительского голосования.



Главный приз смотра получила лента Ивана Соснина «Пришелец». Фильм также получил приз за лучшую режиссуру.



Награда за лучшую роль досталась Рафаэлю Кенару, сыгравшему во французском драмеди «Цепной пес». Приз за лучший короткометражный фильм достался ленте «New» Жени Казанкиной. Лента также стала обладателем приза в специальной номинации «Выбор The Blueprint».









Фото: кадр из фильма "Пришелец"