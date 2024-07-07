В Риме выставили картину Сальвадора Дали «Христос Святого Иоанна Креста»

Работу художника Сальвадора Дали «Христос Святого Иоанна Креста» представили в церкви в центре Рима. Экспозиция одной картины проводится по инициативе Ватикана и приурочена к Юбилейному году христианства, который торжественно будет открыт в грядущее католическое Рождество, передает ТАСС.





Полотно, созданное в 1951 году и хранящееся в музее Глазго, считается одной из самых мистических работ художника. Оно вдохновлено рисунком святого Иоанна Креста, сделанным после видения сцены распятия.





В 1948 году Дали посетил монастырь в Авиле, где долгое время жила святая Тереза Авильская. Этот визит совпал с периодом возвращения художника к христианской вере, что и стало основой выбора картины для выставки.





Не случайно выбрана и церковь для экспозиции картины Дали. В Сан-Марчелло хранится деревянное распятие, которое, как гласит легенда, в 1522 году избавило Рим от эпидемии чумы. Папа Римский Франциск приезжал молиться перед распятием в марте 2020 года, когда на Италию обрушилась волна пандемии коронавируса. Затем понтифик вывозил реликвию в Ватикан и проводил перед ней крестный ход на пустой площади Святого Петра.









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