В Санкт-Петербурге состоится концерт в честь Елены Образцовой

В Санкт-Петербурге в день 85-летия со дня рождения народной артистки СССР Елены Образцовой пройдет праздничный концерт «Планета Образцова», сообщает ТАСС.





Мероприятие пройдет в зале Академической капеллы.





В зале Капеллы прозвучат арии и дуэты из опер «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова и «Адриана Лекуврер» Франческо Чилеа, а также романс «Ночь» Антона Рубинштейна на стихи А.С. Пушкина. Симфоническим оркестром «Таврический» будет дирижировать Василий Юркевич.





Праздничный концерт проходит в рамках VI Международного музыкального фестиваля «Приношение Елене Образцовой», инициированного Культурным центром Елены Образцовой при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.









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