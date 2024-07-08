В Москве пройдет фестиваль циркового искусства «Идол»

В Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского пройдет фестиваль циркового искусства «Идол».



Мероприятие пройдет с 18 по 21 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.



«Москва — крупнейший мировой центр циркового искусства. Наших артистов хорошо знают за рубежом. Иностранные звезды цирка считают за честь выступить на московских аренах. <...> С 18 по 21 июля 2024 г. Большой Московский цирк на проспекте Вернадского вновь организует Всемирный фестиваль циркового искусства „Идол-2024“», — говорится в сообщении.



По словам Собянина, в мероприятии примут участие более 200 артистов из 17 разных стран. В программу вошли 3 конкурсных дня и 2 больших гала-шоу. Оценивать выступления конкурсантов будет три независимых жюри в составе профессиональных деятелей культуры и цирковой индустрии, представителей СМИ, зрителей.



Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол» проходит с 2013 года. Участниками предыдущего фестиваля стали артисты из 15-20 стран.









Фото: t.me/blogsobyanin