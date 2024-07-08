Минкультуры определило план мероприятий в рамках указа о сохранении традиционных ценностей

Министерство культуры России определило план мероприятий в рамках реализации президентского указа о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей в 2024-2026 годах.



План содержит 14 тематических разделов, включающих 138 мероприятий. В их числе поддержка сценариев фильмов, посвященных продвижению семейных ценностей, супружеской верности, многодетности, организация показов фильмов «золотой коллекции» в образовательных учреждениях, проведение мероприятий по противодействию чрезмерного использования иностранной лексики в произведениях литературы, искусства.



Исполнителями плана являются федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов РФ, общественные, религиозные организации.









Фото: пресс-служба Минкультуры России