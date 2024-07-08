Ольга Любимова поздравила граждан с Днем семьи, любви и верности

08.07.2024

Ольга Любимова поздравила граждан с Днем семьи, любви и верности
Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности.

«Любовь соединяет сердца, вдохновляет на творчество и помогает преодолевать трудности. Верность создает крепкие узы и гармонию в отношениях», — говорится в сообщении министра.

Глава Минкультуры отметила, что в семье люди учатся добру и честности, находят силы для достижения самых амбициозных целей.

«В этот замечательный день хочу пожелать вам и вашим любимым счастья и успехов во всех благих начинаниях!», — сказала Ольга Любимова.


Фото: t.me/olga_b_lyubimova