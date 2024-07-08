На Российской креативной неделе обсудили вопросы использования ИИ в креативных индустриях

В рамках Российской креативной недели прошла сессия «Искусственный интеллект в креативных индустриях: новые возможности для бизнеса».



В ходе встречи рассматривались вопросы развития индустрии искусственного интеллекта (ИИ) в творчестве.



По мнению председателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андрея Кричевского, «обучающий контент» должен использоваться по модели расширенной лицензии: без разрешения, но с выплатой справедливого вознаграждения авторам и изготовителям баз данных. При этом автором сгенерированного контента должен быть признан человек, применивший нейросеть как инструмент.



По словам Андрея Кричевского, в мире сложилось два основных подхода к использованию (ИИ) в творческой деятельности: легалистский и анархистский. Первый применяется в Европе, где разработчиков ИИ пытаются обязать полностью раскрывать весь объем данных, на которых обучались нейросети, и при необходимости просить у авторов разрешение на его использование. Анархистский подход используется в странах, которые сравнительно поздно начали развивать ИИ. Он подразумевает, что отношения между правообладателями и пользователями ИИ практически не урегулированы. Считается, что в России сложился анархистский подход.



По мнению Кричевского, европейский подход на практике нереализуем.



«Несмотря на то что музыкальные мейджоры активно выступают за такой подход, требование получить согласие правообладателей тысяч, а то и миллионов произведений, которые используются в обучении нейросетей, выглядит сюрреалистично. Более того, технически невозможно доказать, что тот или иной элемент в действительности был использован ИИ-тренерами», — отметил эксперт.



По словам Андрея Кричевского, подход, при котором произведения используются без разрешения, но с выплатой вознаграждения, позволит создать новый рынок данных, контента, информации, произведений и учесть интересы всех участников этого рынка.



Участники встречи обсудили также вопросы трудоустройства креативных специалистов, которые останутся не нужны из-за ИИ, проблемы безопасности, связанные с дипфейками, и другие темы.









Фото: пресс-служба «Российской креативной недели»