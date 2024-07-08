Скончалась народная артистка СССР балерина Марина Кондратьева

Артистка скончалась на 91-м году жизни.«Народная артистка СССР, прима-балерина и педагог Большого театра Марина Викторовна Кондратьева сегодня ночью ушла из жизни в возрасте 90 лет», — приводит агентство слова Новиковой.В театре добавили, что дата похорон и место прощания с балериной будут объявлены позже.Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Санкт-Петербурге. С 1952 по 1980 год Кондратьева была солисткой балетной труппы Большого театра. Танцовщица стала первой исполнительницей партий Водяницы в балете «Конек-Горбунок» в постановке Александра Радунского, Музы в спектакле «Паганини» в постановке Леонида Лавровского. Артистка также исполняла партии Золушки в одноименном балете Прокофьева, Марии в «Бахчисарайском фонтане» Бориса Асафьева, Гаянэ в одноименном балете Арама Хачатуряна.