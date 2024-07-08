Четвертый фильм «Гадкий я» возглавил кинопрокат в СНГ без России и Белоруссии

Анимационный фильм «Гадкий я 4» возглавил кинопрокат в СНГ без России и Белоруссии.



Четвертая часть мультипликационной франшизы заработала 83,7 млн рублей за минувшие выходные, передает kinobusiness.com.



На второй строчке в списке лидеров проката стран СНГ без России и Белоруссии — мультфильм «Головоломка 2». Он собрал 31,7 млн рублей.



Третье место досталось мультфильму «Три богатыря: Ни дня без подвига». Он заработал 29,4 млн рублей. В пятерку лидеров также вошли «Тихое место: День первый» (18,2 млн рублей), «10 жизней» (12,9 млн рублей).









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