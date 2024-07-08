На Эльбрусе завершили съемки полного метра об альпинистах

На склоне Эльбруса завершились съемки фильма про альпинизм, передает пресс-служба минкурортов Кабардино-Балкарии.



Съемки велись на высоте более 5 тысяч метров. Это первый в мире кинопроект, реализованный на такой высоте.



«На Эльбрусе завершены съемки приключенческого триллера „Небесная тропа“. Съемочная группа картины совершила настоящий подвиг, поднявшись на высоту 5,1 тыс. метров над уровнем моря и проведя съемки в экстремальных условиях высокогорья. Это первый в мире кинопроект, реализованный на такой высоте», — говорится в сообщении.



Генпродюсер KD Studios (Москва) / «Айсмедиа» (Югра) Евгений Мелентьев выразил уверенность, что картина «Небесная тропа» станет ярким событием в мире кинематографа и привлечет внимание зрителей в России и за рубежом.



Лента «Небесная тропа» рассказывает о том, как группу начинающих альпинистов на высокогорной тропе внезапно накрывает лавина. Группе предстоит суровый и рискованный путь к спасению. В актерский состав фильма вошли Дмитрий Чеботарев, Иван Мулин, Алена Митрошина, Олег Чугунов, Алина Болознева и другие.









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