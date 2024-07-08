В музее-усадьбе Римского-Корсакова откроется выставка «Что ни опера, то сказка»

В Мемориальном музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова в Плюсском районе Псковской области откроется выставка «Что ни опера, то сказка».



Выставка откроется 12 июля.



Основные разделы выставки будут посвящены важнейшим произведениям Римского-Корсакова, творческое наследие которого включает оркестровые сочинения, кантаты, фортепианные пьесы, романсы, оперу.



«Главная задача нашей выставки состоит в том, чтобы попытаться представить, насколько это будет возможно, всю полноту бесценного творческого наследия Николая Андреевича Римского-Корсакова, которое погружает зрителя в волшебный мир русского фольклора, преобразованного гениальным композитором в новый музыкальный язык», — рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника, заслуженный работник культуры РФ Светлана Мельникова.



В экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций, рисунки знаменитых художников Михаила Кожина, Сергея Николаева, Вадима Рындина, Петра Ламбина, скульптуры малых форм, фондовые записи из коллекции Музея музыки и многое другое.



Побывать на выставке можно с 13 июля по 13 октября 2024 года.









Фото предоставлено организатором