Мариинский театр отметит 70-летие Евгения Неффа спектаклем «Лебединое озеро»

Мариинский театр посвятит показ балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского 70-летию со дня рождения своего солиста конца ХХ века, заслуженного артиста РСФСР Евгения Неффа (1954–2023). Спектакль будет показан на Исторической сцене, сообщает ТАСС.





Евгений Нефф был солистом Кировского (Мариинского) театра в 1980–1997 годах. Выпускник Таллинского хореографического училища, он начал профессиональный путь в 1974 году в театре «Эстония», танцевал в Пермском театре оперы и балета, а затем был приглашен в Кировский. Сыграл ключевые роли в балетах Чайковского и других классических произведениях, таких как «Жизель», «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта» и других.





После завершения танцевальной карьеры Нефф перешел к педагогической деятельности в Universal Ballet Company в Сеуле, где продолжал делиться своими знаниями и опытом с будущими поколениями танцовщиков.





Главные партии в спектакле исполнят Виктория Терешкина, Кимин Ким, Роман Беляков. За дирижерским пультом — Валерий Овсяников.









Фото: скриншот Youtube