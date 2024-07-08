Актер Никита Кологривый получил главную роль в фильме «Сокровища гномов»

08.07.2024

Актер Никита Кологривый получил главную роль в фильме «Сокровища гномов»
Российский актер Никита Кологривый сыграет главную роль в новой приключенческой комедии «Сокровища гномов».

Режиссером ленты выступает режиссер Александр Бабаев, передает пресс-служба прокатной компании «Наше кино».

Фильм расскажет историю неудачливого бизнесмена Ромы, который в попытках погасить долги из-за прогоревшего дела решает прибегнуть к мошенничеству с завещанием одинокого старика. Помимо дома с участком, Роме достаются в наследство четыре гнома со способностью находить клады, которые можно использовать только для благих целей.

В актерский состав фильма также вошли Анастасия Уколова, Владимир Сычев, Алиса Руденко, Михаил Орлов, Андрей Свиридов.

Авторами сценария выступили Василий Ровенский, Эльвира Буштец и Федор Буштец.


Фото: кадр видео