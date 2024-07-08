Спецвыпуск фильма про Трех богатырей вышел в лидеры проката в России

Специальный выпуск анимационного фильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» стал лидером проката в России и странах СНГ.



Лента заработала 29,4 млн рублей за минувшие выходные, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.



Режиссерами фильма выступили Александра Шоха и Екатерина Салабай. Автор сценария — Артем Фучижи. Роли в картине озвучили Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев. По сюжету фильма богатыри расследуют похищение княжеской короны и спасают друзей из волшебного мира снов.



Второе место по показателю сборов досталось картине «10 жизней» Криса Дженкинса. Фильм заработал 12,9 млн рублей за период с 4 по 7 июля.



Лидером в странах СНГ без учета России и Белоруссии стала анимационная лента «Гадкий я — 4».









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