Павел Лунгин снимет документальный фильм о Петре Мамонове

08.07.2024
Кинорежиссер, народный артист РФ, лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин снимет документальный фильм об основателе группы «Звуки Му», поэте и актере Петре Мамонове.
Об этом артист сообщил
в интервью агентству ТАСС.
«Я сейчас хочу сделать большой документальный фильм, посвященный Петру Мамонову, „Четыре жизни Петра Мамонова“. Он заслуживает внимания, осмысления. Человек проходил через совершенно разные стадии жизни — был и бомжом-хулиганом, и рок-звездой, и знаменитым актером. Потом стал почти отшельником, почти старцем. И каждый раз, когда у него что-то получалось, он разламывал это и шел дальше. Он, конечно, удивительная личность», — приводит агентство слова Лунгина.
Артист добавил, что съемки фильма стартуют в сентябре. В настоящее время идет сбор материала. По словам Лунгина, фильм должен быть решен по-новому, в него войдут рассказы Мамонова, анимация, приключения, сцены в жанре докдрамы. В ленту также планируется включить оцифрованные записи домашних архивов с Мамоновым.
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