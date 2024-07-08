Сериал «Ректор» собрал в интернете свыше 20 миллионов просмотров

Сериал «Ректор» с Владимиром Канухиным в главной роли собрал в онлайн-кинотеатре Premier и «ВКонтакте» свыше 20 миллионов просмотров. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.





Производством сериала занималась Студия творческих инициатив «Открытие» при поддержке АНО «ИРИ». Проект рассказывает о научном сообществе и популяризует профессию ученого.





«Просмотры остросюжетного драмеди «Ректор» о гениальном ученом-социофобе, который пытается изобрести лекарство от страха, превысили в онлайн-кинотеатре Premier и социальной сети «ВКонтакте» 20 млн», — уточнили в пресс-службе.





Сериал вышел 25 апреля. В главных ролях сыграли Михаил Горевой, Даниил Спиваковский, Анастасия Шукевич, Виктория Полторак и другие. Срежиссировал сериал Роман Фокин.









Фото: Pixabay.com