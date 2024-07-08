Звезда «Барби» Марго Робби ждет первенца — СМИ

08.07.2024

Звезда «Барби» Марго Робби ждет первенца — СМИ
Австралийская актриса и продюсер Марго Робби ждет ребенка, передает журнал People.

По информации издания, исполнительница главной роли в кинохите «Барби» и ее супруг, продюсер Том Акерли, ждут первенца.

Пара познакомилась в 2013 году, а в 2016 году сыграла свадьбу.

Отмечается, что недавно актриса закончила работу в мелодраме «Большое, отважное, прекрасное путешествие». Робби также работает над киноадаптациями игр «Монополия» и The Sims.


Фото: кадр видео