Австралийская актриса и продюсер Марго Робби ждет ребенка, передает журнал People.



По информации издания, исполнительница главной роли в кинохите «Барби» и ее супруг, продюсер Том Акерли, ждут первенца.



Пара познакомилась в 2013 году, а в 2016 году сыграла свадьбу.



Отмечается, что недавно актриса закончила работу в мелодраме «Большое, отважное, прекрасное путешествие». Робби также работает над киноадаптациями игр «Монополия» и The Sims.









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