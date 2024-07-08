Недавно актриса закончила работу в мелодраме «Большое, отважное, прекрасное путешествие».
В рамках выставки было организовано более 900 мероприятий: концертов, лекций, кинопоказов, мастер-кл...
Выставка откроется 12 июля.
Мероприятие пройдет с 18 по 21 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Фестиваль молодого кино Voices прошел в Вологде и Череповце.
Недавно актриса закончила работу в мелодраме «Большое, отважное, прекрасное путешествие».
В рамках выставки было организовано более 900 мероприятий: концертов, лекций, кинопоказов, мастер-кл...
Выставка откроется 12 июля.
Мероприятие пройдет с 18 по 21 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Фестиваль молодого кино Voices прошел в Вологде и Череповце.
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08.07.2024