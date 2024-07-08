Павильон «Наша культура» на выставке «Россия» посетили свыше 800 тысяч человек

В Москве на ВДНХ завершает работу масштабная выставка-форум «Россия».



С момента открытия павильон Минкультуры «Наша культура» посетили свыше 800 тысяч человек, передает пресс-служба ведомства. В рамках выставки было организовано более 900 мероприятий: концертов, лекций, кинопоказов, мастер-классов, творческих встреч. Гости выставки смогли побывать на выставочных и образовательных мероприятиях «Музея кино», «Музея Востока», павильона «Книги» Росизо.



Отмечается, что экспозиция павильона Минкультуры России «Наша культура» менялась дважды. В ноябре там был представлен главный арт-объект — Портрет Российской культуры. В конце декабря 2023 года состоялась реэкспозиция площадки, она стала более интерактивной.



На МВФ «Россия» авторские экскурсии провела министр культуры России Ольга Любимова. Министр провела экскурсии в рамках просветительской программы «Экскурсия со Знанием» и для участников конкурса «Большая перемена».



Павильон «Наша культура» также стал площадкой для вручения госнаград.



«Вручение государственных наград традиционно проходит в знаковых для нашей страны пространствах. И площадкой для чествования выдающихся деятелей культуры и искусства на время своей работы стала выставка-форум „Россия“. Атмосфера павильона „Наша культура“ задавала правильное настроение для того, чтобы отметить успехи и достижения профессионального сообщества, тех, кто внес большой вклад в развитие отечественной культуры», — отметила Ольга Любимова.









Фото: пресс-служба Минкультуры России