Декабрь 2022

Отечественная война 1812 года победоносно для России и катастрофично для Франции завершилась 410 лет назад. Автор «юбилейного» материала «Под Вифлеемской звездой» Валерий Шамбаров сообщает: «В праздник Рождества Христова (25 декабря 1812 года по ст. ст.) Александр I подписал манифест «О принесении Господу-Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского». Государь в тот день возвестил грандиозную, невиданную победу, ведь собранные Наполеоном «почти со всех Европейских держав страшные силы» были не просто разбиты и рассеяны, но устлали русскую землю «трупами, пушками, обозами».

Другая круглая дата касается уже совершенно иной эпохи: ровно 100 лет назад был образован Союз Советских Социалистических республик. «Создававшийся как «земшарное царство социализма» СССР стал на десятилетия красной империей, во многом наследовав дореволюционной России. С энергией молодости, дружным порывом масс, устремленностью людей в будущее это невиданное государство вобрало в себя уйму противоречий — как наследственных, так и вновь проявившихся. Сама организация единого централизованного государства стала для большевиков делом, можно сказать, вынужденным. Не собирались они изначально строить социалистическую державу, целью была мировая революция», — утверждает Андрей Самохин в статье «Империя по необходимости».

320 лет назад у России появилась своя пресса. В историческом очерке, посвященном важнейшей вехе нашего государственно-культурного строительства, Валерий Бурт пишет: «У Петра I имелись склонности ко многим занятиям и ремеслам. Он плотничал, трудился каменщиком, корабелом, изучал военное дело и морские науки, увлекался медициной, пробовал себя как садовод, кузнец, гравер. Побывал и в роли редактора. Одной из величайших заслуг знаменитого монарха стало то, что ему удалось наладить выпуск первой в России газеты «Ведомости», дебютный номер которой вышел в январе 1703 года».

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