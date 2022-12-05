Ноябрь 2022

В преддверии ежегодно отмечаемого 9 декабря Дня Героев Отечества «Свой» подготовил материал о тех, кто, защищая Родину, сознательно рискует всем, в том числе собственной жизнью. «Праздник ратной славы и воинской доблести был установлен в нашей новейшей истории по примеру когда-то отмечавшегося в России Дня георгиевских кавалеров. Последний императрица Екатерина Великая учредила и приурочила к Егорию Осеннему», — информирует читателей автор Андрей Самохин.

«Проходивший 95 лет назад XV съезд ВКП(б) стал в советской истории поворотным. Без малого четыре года после смерти Ленина в руководстве партии кипела напряженная борьба. К власти рвалась группировка Троцкого, которую подкреплял «левый уклон» Зиновьева и Каменева. Силясь свалить Сталина, они использовали ленинское «политическое завещание» (по заключению доктора исторических наук Валентина Сахарова, весьма сомнительное, существующее лишь в виде машинописных расшифровок стенограмм, не имеющее подлинников, отметок о регистрации, чьих-либо заверяющих подписей). Однако достаточного количества компромата против генсека собрать не удалось. Основные баталии разыгрались вокруг экономической политики», — рассказывает популярный историк, писатель Валерий Шамбаров в статье «Навстречу первой пятилетке».

В декабре 2022-го поклонники отечественного спорта отмечают 100-летние юбилеи двух выдающихся людей, кумиров прошлого. Им посвящены очерки Валерия Бурта и Арсения Замостьянова «Но был Бобер необъясним...» и «Вел репортаж Николай Озеров».

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