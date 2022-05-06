Апрель 2022

«Широкая и полноводная Нева издревле служила водной магистралью из внутренних областей Восточной Европы к Балтийскому морю. По ней, возможно, еще святой апостол Андрей Первозванный проплывал, возвращаясь из северных стран в Римскую империю. Ключевое значение устья реки в средние века оценили шведы, которые у впадения в Неву Охты построили в 1300 году крепость Ландскрону (в переводе — «венец Земли»). Для скандинавов стратегическая важность данного места заключалась в том, чтобы запереть для Руси путь на запад, а самим получить плацдарм для экспансии на восток. Русские это тоже понимали: всего лишь через несколько месяцев, в мае 1301-го, великий князь Владимирский Андрей Александрович со своими дружинами и новгородцами Ландскрону взял и стер с лица земли», — исторический очерк Валерия Шамбарова повествует о том, как столица России 310 лет назад была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург.

Борис Шереметев — фигура в отечественной истории поистине уникальная: первый российский фельдмаршал, первый русский граф, первый в ряду соратников Петра Великого во времена Северной войны. Как утверждает автор материала об этом выдающемся деятеле Евгений Александров, Борис Петрович «служил своей стране верой и правдой, превращая Россию в великую империю».

«Его имя нашим современникам практически ни о чем не говорит, хотя иллюстрации этого художника к «Мертвым душам» выдержали множество переизданий и стали, по сути, классикой. Вспышка таланта Александра Агина была непродолжительной, но очень яркой, оставившей заметный след в отечественной культуре», — Анна Александрова знакомит читателей с биографией и творчеством замечательного художника, которому многие из нас обязаны представлением о том, как выглядели (или могли выглядеть) Чичиков, Коробочка, Собакевич и другие герои классической литературы.

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