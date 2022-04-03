«3 апреля 1922 года в Советской России появилась должность генерального секретаря ЦК компартии, на которую был избран Иосиф Сталин. Этот партийный пост позволил будущему «вождю народов» сосредоточить всю государственную власть в руках коммунистов», — материал Андрея Самохина рассказывает о том, какие обстоятельства в начале 1920-х определяли судьбу страны и систему ее власти на многие десятилетия.





«80 лет назад, 5 апреля 1942 года, в небе над Новгородчиной был подбит истребитель Як-1, которым управлял младший лейтенант Маресьев. В то время шли «бесконечные, злые» бои в районе Демянского котла, и если зимой красноармейцам удалось окружить немецкий корпус, то в весенние месяцы гитлеровцы сумели вырваться из кольца. 1942-й начался для нашей армии трагически, огромными потерями, а для Алексея Маресьева тогдашние сражения послужили и величайшим испытанием, и дорогой в бессмертие», — подробности великого подвига и факты биографии известнейшего нашего героя-летчика освещены в статье писателя и журналиста Арсения Замостьянова.





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«12 августа 1906 года на Аптекарском острове, на казенной даче Столыпина громыхнул взрыв. Записаться на прием к председателю Совета министров и министру внутренних дел в то время мог любой желающий. В очереди ждали беременная женщина, просившая пособие по бедности вдова с ребенком — от мальчика нашли только руку... Погибли 29 человек. Среди 25 раненых — дочь и сынишка Петра Аркадьевича. Сам он чудом не пострадал», — так, по сути, начинался «крестный путь» одного из достойнейших представителей власти России за всю ее историю. Очерк Валерия Шамбарова «За единую и непобедимую» посвящен 160-летию со дня рождения Петра Столыпина.