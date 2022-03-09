Февраль 2022

«До того, как князь Олег объединил север и юг Руси (это произошло 1140 лет назад), говорить о каком-либо единстве восточных славян не приходилось вовсе. Их племенные княжества являлись отдельными государствами, и об этой обособленности свидетельствует помимо всего прочего археологический опыт: когда карта находок женских височных колец была сопоставлена с картой расселения славян из «Повести временных лет», выяснилось, что типы украшений четко совпадают с наименованиями племен, нигде не смешиваются, образуя замкнутые области», — о важнейшем этапе становления нашей державы рассказывает исторический очерк Валерия Шамбарова «Прозванный Вещим».Об этом сражении, произошедшем 215 лет назад на территории нынешней Калининградской области, наши соотечественники, увы, почти ничего не знают. А ведь тогда, в начале 1807 года, у города Прейсиш-Эйлау русская армия впервые нанесла мощный удар по доселе непобедимой армии Наполеона. Происходившее на поле битвы действо поэт-гусар Денис Давыдов описал так: «Черт знает, какие тучи ядр пролетали, гудели, сыпались, прыгали вокруг меня, рыли по всем направлениям сомкнутые громады войск наших и какие тучи гранат лопались над головою моею и под ногами моими! То был широкий ураган смерти, все вдребезги ломавший и стиравший с лица земли все, что ни попадало под его сокрушительное дыхание, продолжавшееся от полудня 26-го до одиннадцати часов вечера 27-го числа и пересеченное только тишиною и безмолвием ночи, разделившей его свирепствование на два восстания». Ключевые факты происходивших в Восточной Пруссии событий изложены в материале Елены Мачульской «Штык и сабля гуляли, роскошествовали и упивались досыта».«Наполеон или я, он или я — вместе мы не сможем царствовать», — в этих словах Александра I заключена вся суть его отношения к французскому императору. Непримиримое, почти нескрываемое соперничество проявлялось по всем азимутам, будь то поле брани, стол дипломатических переговоров или дворцовые светские развлечения. Совершенно разные люди — решительный, прямолинейный стратег Наполеон и мастер полуслов-полунамеков Александр, небольшой, рыхлый корсиканец и высокий, статный красавец-царь — два главных монарха Европы конкурировали между собой не на жизнь, а на смерть, каждый день и час. И особенно хитроумным тактическим ходом наследника Екатерины Великой стала, конечно, дружба (именно это слово лучше всего подходит в сложившемся несколько гривуазном историческом контексте) русского государя с первой супругой Бонапарта Жозефиной Богарне», — теме взаимоотношений российского самодержца и незаурядной женщины, когда-то являвшейся «первой леди» Западной Европы, посвящена статья Кирилла Привалова «Александр и Жозефина».Также в номере читайте об Оресте Кипренском и Корнее Чуковском, о талантливом декораторе Сергее Судейкине и выдающемся писателе Валентине Распутине, об истории отечественной метеослужбы и другие материалы.