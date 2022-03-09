Февраль 2022

09.03.2022
«До того, как князь Олег объединил север и юг Руси (это произошло 1140 лет назад), говорить о каком-либо единстве восточных славян не приходилось вовсе. Их племенные княжества являлись отдельными государствами, и об этой обособленности свидетельствует помимо всего прочего археологический опыт: когда карта находок женских височных колец была сопоставлена с картой расселения славян из «Повести временных лет», выяснилось, что типы украшений четко совпадают с наименованиями племен, нигде не смешиваются, образуя замкнутые области», — о важнейшем этапе становления нашей державы рассказывает исторический очерк Валерия Шамбарова «Прозванный Вещим».
Об этом сражении, произошедшем 215 лет назад на территории нынешней Калининградской области, наши соотечественники, увы, почти ничего не знают. А ведь тогда, в начале 1807 года, у города Прейсиш-Эйлау русская армия впервые нанесла мощный удар по доселе непобедимой армии Наполеона. Происходившее на поле битвы действо поэт-гусар Денис Давыдов описал так: «Черт знает, какие тучи ядр пролетали, гудели, сыпались, прыгали вокруг меня, рыли по всем направлениям сомкнутые громады войск наших и какие тучи гранат лопались над головою моею и под ногами моими! То был широкий ураган смерти, все вдребезги ломавший и стиравший с лица земли все, что ни попадало под его сокрушительное дыхание, продолжавшееся от полудня 26-го до одиннадцати часов вечера 27-го числа и пересеченное только тишиною и безмолвием ночи, разделившей его свирепствование на два восстания». Ключевые факты происходивших в Восточной Пруссии событий изложены в материале Елены Мачульской «Штык и сабля гуляли, роскошествовали и упивались досыта».
«Наполеон или я, он или я — вместе мы не сможем царствовать», — в этих словах Александра I заключена вся суть его отношения к французскому императору. Непримиримое, почти нескрываемое соперничество проявлялось по всем азимутам, будь то поле брани, стол дипломатических переговоров или дворцовые светские развлечения. Совершенно разные люди — решительный, прямолинейный стратег Наполеон и мастер полуслов-полунамеков Александр, небольшой, рыхлый корсиканец и высокий, статный красавец-царь — два главных монарха Европы конкурировали между собой не на жизнь, а на смерть, каждый день и час. И особенно хитроумным тактическим ходом наследника Екатерины Великой стала, конечно, дружба (именно это слово лучше всего подходит в сложившемся несколько гривуазном историческом контексте) русского государя с первой супругой Бонапарта Жозефиной Богарне», — теме взаимоотношений российского самодержца и незаурядной женщины, когда-то являвшейся «первой леди» Западной Европы, посвящена статья Кирилла Привалова «Александр и Жозефина».
Также в номере читайте об Оресте Кипренском и Корнее Чуковском, о талантливом декораторе Сергее Судейкине и выдающемся писателе Валентине Распутине, об истории отечественной метеослужбы и другие материалы.